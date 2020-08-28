У Харкові та області 28 серпня похолодає, також очікується дощ



Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Синоптики повідомляють, що вночі температура повітря становитиме 12-14 градусів тепла. Вітер західний 5-10 м/с. дощ.

Вдень температура повітря становитиме 22-24 градусів тепла. Вітер західний 5-10 м/с. дощ.

Також ми писали, що дощі поки не планують залишати територію України. Свіжий прогноз погоди на сьогодні, 28 серпня, опублікував Укргідрометеоцентр.

За прогнозами синоптиків, сьогодні українців очікують погодні гойдалки.

Жителям північних областей (Харківської, Полтавської, Чернігівської та Сумської) варто готуватися до грозових дощів і істотного зниження температури: вдень синоптики обіцяють від 21 до 24 градусів.

В інших регіонах буде суха і тепла погода. У центральних областях вдень до + 25 градусів, на Сході - трохи тепліше, до +26 градусів.

Можуть розслабитися і жителі південних регіонів, де стовпчики термометрів піднімуться до +29 градусів.

Тепло і без опадів завтра буде і в столиці України. Вдень повітря прогріється до позначки в + 24 градуси, а вночі буде від +12 до +14 градусів.

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