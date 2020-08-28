У мережі з'явилося відео нападу на автобус під Харковом

Відео опублікував Telegram-канал"Харків 1654".

Натовп хлопців напав на автобус в темному одязі. Вони розбили битами скло і намагалися підпалити автобус, в якому їхали учасники руху "Патріоти - за життя".

Відеофіксатор автомобіля, який проїжджав повз місце подій, відобразив момент нападу на автобус на трасі Київ - Харків ввечері 27 серпня.

На відео чутно, як водій і пасажир автомобіля перемовляються і вирішують заблокувати двері і не виходити з машини, оскільки у нападників явна перевага - їх "людина п'ятдесят там". Крім того, коментатори відзначають, що чутні постріли.

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За словами очевидців, це сталося в районі виїзду з Харкова в бік Старого Салтова.

На відео з місця подій видно, що прямо на проїжджій частині стоїть кілька машин, а двоє чоловіків б'ють один одного.

Причина конфлікту-невідома.

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