У Харкові лікарі провели унікальну операцію п'ятирічній дівчинці, яка страждала від нападів епілепсії

Тепер у малятка з'явився шанс жити повноцінним життям.

Унікальне хірургічне втручання здійснили лікарі міського центру дитячої нейрохірургії (при Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора О. Мещанінова), пише kh-news.net.

Малятку з Сумської області вживили спеціальний пристрій. Він здатен реагувати на напади епілепсії і блокувати їх.

Раніше ми писали, що в Харкові вже 8-день в повітрі їдкий запах сірководню.

Так , у Фейсбук харків'янин поскаржився на дим.

"8 день прокидаюся від їдкого диму сірководню, який виробляє Харківський коксохімічний Завод. Район проспекту Гагаріна, Одеська, Баварія, Холодна гора потопає в їдкому димі.

Викиди від підприємств коксохімічного виробництва негативно впливають на навколишнє середовище і здоров'я людини. Основними викидами є діоксид сірки, сірководень, оксиди азоту. А тим часом, Основ'янський район лідер з онкологічних захворювань у Харкові...", розповів харків'янин.

Нагадаємо, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.