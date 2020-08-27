У Харкові лікарі провели унікальну операцію п'ятирічній дівчинці, яка страждала від нападів епілепсії
Тепер у малятка з'явився шанс жити повноцінним життям.
Унікальне хірургічне втручання здійснили лікарі міського центру дитячої нейрохірургії (при Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора О. Мещанінова), пише kh-news.net.
Малятку з Сумської області вживили спеціальний пристрій. Він здатен реагувати на напади епілепсії і блокувати їх.
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Раніше ми писали, що в Харкові вже 8-день в повітрі їдкий запах сірководню.
Так , у Фейсбук харків'янин поскаржився на дим.
"8 день прокидаюся від їдкого диму сірководню, який виробляє Харківський коксохімічний Завод. Район проспекту Гагаріна, Одеська, Баварія, Холодна гора потопає в їдкому димі.
Викиди від підприємств коксохімічного виробництва негативно впливають на навколишнє середовище і здоров'я людини. Основними викидами є діоксид сірки, сірководень, оксиди азоту. А тим часом, Основ'янський район лідер з онкологічних захворювань у Харкові...", розповів харків'янин.
Нагадаємо, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину
Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.