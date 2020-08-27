У Харкові вже 8-день в повітрі їдкий запах сірководню

Так, у Фейсбук харків'янин поскаржився на дим, передає Харків live.

"8 день прокидаюся від їдкого диму сірководню, який виробляє Харківський коксохімічний Завод. Район проспекту Гагаріна, Одеська, Баварія, Холодна гора потопає в їдкому димі.

Викиди від підприємств коксохімічного виробництва негативно впливають на навколишнє середовище і здоров'я людини. Основними викидами є діоксид сірки, сірководень, оксиди азоту. А тим часом, Основ'янський район лідер з онкологічних захворювань у Харкові...", розповів харків'янин.

#отподписчика 8 день просыпаюсь от едкого дыма сероводорода, который производит Харьковский Коксохимический Завод. Район проспекта Гагарина, Одесская, Бавария, Холодная гора утопает в едком дыме. Выбросы от предприятий коксохимического производства негативно воздействуют на окружающую среду и здоровье человека. Основными выбросами являются диоксид серы, сероводород, оксиды азота. А тем временем, Основянский район лидер по онкологическим заболеваниям в Харькове... Gepostet von Харьков LIVE am Donnerstag, 27. August 2020

Раніше ми писали, що харків'яни скаржаться на сморід в окремих районах міста

У харківських пабліках і каналах в телеграмі - десятки скарг.

харків'яни у своїх припущеннях пов'язують неприємний хімічний запах з викидами коксохіму.

"Щільно закриті вікна і двері не допомагали. Неможливо було зробити нормальний вдих. Нудотний солодкувато-смердючий, їдкий запах викликав першіння, кашель до сліз. На відкритому повітрі в другу ніч поставили миску з чистою водою. На ранок вода покрилася блідо-рожевою плівкою. Це все в легенях",-написали в телеграм-каналі віха.

Нагадавши, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

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