У Харкові вже 8-день в повітрі їдкий запах сірководню
Так, у Фейсбук харків'янин поскаржився на дим, передає Харків live.
"8 день прокидаюся від їдкого диму сірководню, який виробляє Харківський коксохімічний Завод. Район проспекту Гагаріна, Одеська, Баварія, Холодна гора потопає в їдкому димі.
Викиди від підприємств коксохімічного виробництва негативно впливають на навколишнє середовище і здоров'я людини. Основними викидами є діоксид сірки, сірководень, оксиди азоту. А тим часом, Основ'янський район лідер з онкологічних захворювань у Харкові...", розповів харків'янин.
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У харківських пабліках і каналах в телеграмі - десятки скарг.
харків'яни у своїх припущеннях пов'язують неприємний хімічний запах з викидами коксохіму.
"Щільно закриті вікна і двері не допомагали. Неможливо було зробити нормальний вдих. Нудотний солодкувато-смердючий, їдкий запах викликав першіння, кашель до сліз. На відкритому повітрі в другу ніч поставили миску з чистою водою. На ранок вода покрилася блідо-рожевою плівкою. Це все в легенях",-написали в телеграм-каналі віха.
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