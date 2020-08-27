Патрульні склали протокол на водія маршрутки в Харкові

Прес-секретар патрульної поліції в Харківській області Дмитро Гайдук, розповів, що протокол був складений за перевищення допустимої кількості пасажирів у транспорті.

"Поліцейські патрулювали, виявили правопорушення. Залучили понятих, записали факт правопорушення, склали протокол за статтею 44-3 КУпАП (Порушення правил карантину). Він перевозив більше пасажирів, ніж встановлено кількість сидячих місць, що заборонено постановою Кабміну", - зазначив він.

Штраф за дане порушення становить від 17 до 34 тисяч гривень для фізосіб і від 34 до 170 тисяч гривень для посадових осіб.

У поліції повідомили, що з перших днів карантину патрульні постійно контролюють дотримання норм і правил.

"Треба наповнити казну", " а на чому ми доїдемо додому? Пішки?", " Ці ненаситні перевізники не нажруться ніколи...поки всіх не угроблять треба нам самим коригувати посадку як в Європі.....немає сидячих місць ніхто не зайде і інших не пустять..отак...а ми як дикуни доведені до відчаю нестачею транспорту спеціально створеної ситуації що б набивалися побільше...і чиновникам несли підношення ...ось де собака зарита ..звідси і запах !",- обурюються харків'яни в мережі.

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