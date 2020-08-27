Патрульные составили протокол на водителя маршрутки в Харькове

Пресс-секретарь патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук, рассказал, что протокол был составлен за превышение допустимого количества пассажиров в транспорте.

"Полицейские патрулировали, выявили правонарушение. Привлекли понятых, записали факт правонарушения, составили протокол по статье 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина). Он перевозил больше пассажиров, чем установлено количество сидячих мест, что запрещено постановлением Кабмина", – отметил он.

Штраф за данное нарушение составляет от 17 до 34 тысяч гривен для физлиц и от 34 до 170 тысяч гривен для должностных лиц.

В полиции сообщили, что с первых дней карантина патрульные постоянно контролируют соблюдение норм и правил.

"Надо наполнить казну", "А на чем мы доедем домой? Пешком?", " Эти ненасытные перевозчики не нажрутся никогда...пока всех не угробят надо нам самим корректировать посадку как в Европе.....нет сидячих мест никто не зайдет и других не пустят..вот так...а мы как дикари доведенные до отчаяния нехваткой транспорта специально созданной ситуации что бы набивались побольше...и чиновникам несли подношения ...вот где собака зарыта ..отсюда и запах !", - возмущаются харьковчане в сети.

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