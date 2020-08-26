Харків'янин поділився фото дивної знахідки, яку він знайшов у себе в городі, копаючи картоплю
Фото чоловік опублікував у Facebook.
"Що це за дивину я викопав у себе на городі? Схоже на якісь яйця, на дотик м'які. Хто знає?",- написав Вадим Кущ.
Користувачі мережі припустили, що це можуть бути зміїні яйця, але чоловік відповів, що в цих місцях ніколи не бачив змій.
Пізніше він повідомив, що розкрив одне яйце - це виявилися яйця ящірки. Всі яйця, що залишилися житель Краснокутська закопав назад.
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"Це порча, зараз все може бути..ви на городі знайшли", "Трюфеля", "Черепаха", - розмірковують користувачі Мережі в коментарях.
Крім того, ми писали, що харків'яни скаржаться на сморід в окремих районах міста.
У харківських пабліках і каналах в телеграмі - десятки скарг.
харків'яни у своїх припущеннях пов'язують неприємний хімічний запах з викидами коксохіму.
"Щільно закриті вікна і двері не допомагали. Неможливо було зробити нормальний вдих. Нудотний солодкувато-смердючий, їдкий запах викликав першіння, кашель до сліз. На відкритому повітрі в другу ніч поставили миску з чистою водою. На ранок вода покрилася блідо-рожевою плівкою. Це все в легенях",-написали в телеграм-каналі віха.
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