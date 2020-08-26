Співробітники ДП "Завод" Електоротяжмаш " влаштували страйк під стінами підприємства

Люди вимагають виплатити їм залишки заробітної плати.

"З 1 жовтня на заводі Електроважмаш чотириденка. Сьогодні пройшов черговий страйк робітників. Залишок зарплати так і не виплатили, але "годують" обіцянками!,- йдеться в телеграм-каналі Віха.

До слова, харків'яни скаржаться на перевізників, які беруть в автобуси пасажирів тільки на сидячі місця.

За словами кондуктора автобуса № 1592 яни Лоріс, якщо кількість пасажирів дорівнює кількості сидінь - водій не зупиняється і нових пасажирів не бере.

Водії маршруток розповіли, що причиною незручностей є карантинні обмеження.

"Люди всі обурені. Але у нас же вказівки-і ми їх дотримуємося. Все правильно. Намагаємося не перевищувати, щоб не було порушень. Сьогодні поліція не зупиняла. Вчора зупинили-перевіряють кількість пасажирів, маски", - розповіла Лоріс.

За словами пасажирів, проблеми з транспортом є щодня вранці і ввечері, в години пік.

Нагадавши, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

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