Харків'яни скаржаться на сморід в окремих районах міста
У харківських пабліках і каналах в телеграмі - десятки скарг.
Харків'яни у своїх припущеннях пов'язують неприємний хімічний запах з викидами коксохіму.
"Щільно закриті вікна і двері не допомагали. Неможливо було зробити нормальний вдих. Нудотний солодкувато-смердючий, їдкий запах викликав першіння, кашель до сліз. На відкритому повітрі в другу ніч поставили миску з чистою водою. На ранок вода покрилася блідо-рожевою плівкою. Це все в легенях",-написали в телеграм-каналі Веха.
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Раніше ми писали, що глава Кабміну Денис Шмигаль озвучив пропозицію уряду продовжити карантин до 1 листопада.
Відомо, що якщо Харків опиниться в червоній карантинній зоні через різке зростання хворих вірусом, то в місті можуть заборонити роботу громадського транспорту, ТРЦ, ресторанів, кафе, навчальних закладів і дитячих таборів.
Нагадаємо, коли з'явилася інформація про те, що харківське метро можуть знову закрити на карантин, жителі міста і області дали зрозуміти, що терпіти карантинні обмеження вони не хочуть.
Тоді харків'яни під постом обурилися і заявили, що якщо метро все ж закриють, люди залишаться без роботи і в разі закриття метро - харків'яни будуть виходити на вулиці і перекривати дороги на знак протесту.
Нагадавши, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину
Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.