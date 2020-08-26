Харків'яни скаржаться на сморід в окремих районах міста

У харківських пабліках і каналах в телеграмі - десятки скарг.

Харків'яни у своїх припущеннях пов'язують неприємний хімічний запах з викидами коксохіму.

"Щільно закриті вікна і двері не допомагали. Неможливо було зробити нормальний вдих. Нудотний солодкувато-смердючий, їдкий запах викликав першіння, кашель до сліз. На відкритому повітрі в другу ніч поставили миску з чистою водою. На ранок вода покрилася блідо-рожевою плівкою. Це все в легенях",-написали в телеграм-каналі Веха.

Раніше ми писали, що глава Кабміну Денис Шмигаль озвучив пропозицію уряду продовжити карантин до 1 листопада.

Відомо, що якщо Харків опиниться в червоній карантинній зоні через різке зростання хворих вірусом, то в місті можуть заборонити роботу громадського транспорту, ТРЦ, ресторанів, кафе, навчальних закладів і дитячих таборів.

Нагадаємо, коли з'явилася інформація про те, що харківське метро можуть знову закрити на карантин, жителі міста і області дали зрозуміти, що терпіти карантинні обмеження вони не хочуть.

Тоді харків'яни під постом обурилися і заявили, що якщо метро все ж закриють, люди залишаться без роботи і в разі закриття метро - харків'яни будуть виходити на вулиці і перекривати дороги на знак протесту.

Нагадавши, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.