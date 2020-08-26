Ситуація в Харківській інфекціонці погіршується - реанімація повністю заповнена, а хворих китайським вірусом доводиться лікувати в інших відділеннях

Керівник обласного лабораторного центру Любов Махота розповіла, що вранці 25 серпня в обласній "інфекціонці" перебували 229 пацієнтів, з них 26 нових госпіталізованих за добу.

"Середній вік, це 60+, становить 33%. Семеро дітей до 18 років і 24 людини – це 18-30", – сказала Махота, повідомляє "Суспільне".

Вона зазначила, що більшість пацієнтів лікуються вдома.

"12 місць в реанімації зайнято, але 17 осіб підключені до ШВЛ. У зв'язку з тим, що в реанімації місць мало, то пацієнти підключаються до ШВЛ у відділеннях. Там тимчасово обладнані реанімаційні палати", - розповіла заступник директора лікарні Валентина Маслова.

Раніше ми писали, що в навчальних закладах "помаранчевої" зони педагоги повинні будуть носити захисний щиток.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Вчителям буде дозволено викладати без маски на обличчі. У той же час в школах "помаранчевої" зони буде рекомендовано носити захисний щиток. Він прозорий і дозволяє передавати емоції, щоб не порушувати освітній процес", – зазначив Ляшко.

Вчителі та учні повинні будуть заходити в школи в масках, але в класах зможуть їх знімати. Переміщатися по школі учні також повинні будуть в масках.

Нагадавши, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

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