Пасажиропотік у харківському метро знизився вдвічі

З січня по липень 2020 року Харківська підземка перевезла 65 мільйонів чоловік.

Про це свідчать дані Держстату.

Тролейбусами скористалися 44,6 мільйона осіб, трамваями – майже 43 мільйони. Найбільш затребуваним транспортом стало метро, яке перевезло 65 мільйонів пасажирів. Однак, це на 46,5% менше, ніж роком раніше.

До слова, станом на 26 серпня в Харківській області з початку карантину налічується 7984 інфікованих китайським вірусом

Про це повідомляється в апараті РНБО України.

За останню добу на Харківщині covid-19 підтвердили у більш ніж 170 осіб.

Також, за інформацією РНБО, за останню добу в Україні вірус виявили у 1670 осіб, 36 - померли.

Крім того, ми писали, що в Харкові пасажири маршрутки сиділи на підлозі, щоб сховатися від патрульних.

Незвичайне видовище зафіксували в маршрутці Харків-Васищеве.

"Маршрутку зупинила поліція і зажадала що б всі хто не сидить, а стоїть вийшли. Половина вийшла, а половина присіла навпочіпки і ховалися кожен раз коли проїжджав патруль. ЖОДЕН ПАТРУЛЬ НЕ ПЕРЕВІРИВ НАЯВНІСТЬ МАСОК! Тобто сидіти на підлозі в маршрутці краще ніж надіти маску", - йдеться в повідомленні, яке опублікувала група "жити в Харкові" в Фейсбук.

Нагадавши, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.