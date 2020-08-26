Станом на 26 серпня в Харківській області з початку карантину налічується 7984 інфікованих китайським вірусом
Про це повідомляється в апараті РНБО України.
За останню добу на Харківщині covid-19 підтвердили у більш ніж 170 осіб.
Також, за інформацією РНБО, за останню добу в Україні вірус виявили у 1670 осіб, 36 - померли.
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Раніше ми писали, що Харківська область не готова до ослаблення карантину
Кількість нових хворих китайським вірусом за останні два тижні перевищує норму майже в два рази.
Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Крім того, ми писали, що в Харкові пасажири маршрутки сиділи на підлозі, щоб сховатися від патрульних.
Незвичайне видовище зафіксували в маршрутці Харків-Васищеве.
"Маршрутку зупинила поліція і зажадала що б всі хто не сидить, а стоїть вийшли. Половина вийшла, а половина присіла навпочіпки і ховалися кожен раз коли проїжджав патруль. ЖОДЕН ПАТРУЛЬ НЕ ПЕРЕВІРИВ НАЯВНІСТЬ МАСОК! Тобто сидіти на підлозі в маршрутці краще ніж надіти маску", - йдеться в повідомленні, яке опублікувала група "жити в Харкові" в Фейсбук.
Нагадавши, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину
Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.