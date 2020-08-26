Поліція розшукує трьох неповнолітніх вихованців дитячого будинку
Співробітники Лозівського відділу поліції встановлюють місцезнаходження 12-річного Руслана Іващенка, 13-річної Карини Іващенко та 14-річного Максима Кучеренка, повідомили у прес-службі Нацполіції області.
Підлітки 25 серпня близько 12:30 пішли з дитячого будинку сімейного типу в селі Зелений Гай і до теперішнього часу не повернулися.
Прикмети Руслана: зріст 150 см, смаглявий. Був одягнений у синю футболку і спортивні штани.
Прикмети Карини: зріст 152 см, волосся чорне. Була одягнена у світлі штани, чорну кофту, бейсболку.
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Прикмети Максима: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся чорне. Був одягнений в спортивні штани, футболку і кросівки.
"Шановні громадяни, якщо вам відома інформація про місцезнаходження розшукуваних, просимо повідомити в Лозівський відділ поліції за телефонами: (245) 9-00-64, (245) 2-29-59 або 102" » - йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, що в Харкові пасажири маршрутки сиділи на підлозі, щоб сховатися від патрульних.
Незвичайне видовище зафіксували в маршрутці Харків-Васищеве.
"Маршрутку зупинила поліція і зажадала що б всі хто не сидить, а стоїть вийшли. Половина вийшла, а половина присіла навпочіпки і ховалися кожен раз коли проїжджав патруль. ЖОДЕН ПАТРУЛЬ НЕ ПЕРЕВІРИВ НАЯВНІСТЬ МАСОК! Тобто сидіти на підлозі в маршрутці краще ніж надіти маску", - йдеться в повідомленні, яке опублікувала група "жити в Харкові" в Фейсбук.
Нагадавши, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину
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Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.