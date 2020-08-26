Полиция разыскивает трех несовершеннолетних воспитанников детского дома

Сотрудники Лозовского отдела полиции устанавливают местонахождение 12-летнего Руслана Иващенко, 13-летней Карины Иващенко и 14-летнего Максима Кучеренко, сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Подростки 25 августа около 12:30 ушли из детского дома семейного типа в селе Зеленый Гай и до настоящего времени не вернулись.

Приметы Руслана: рост 150 см, смуглый. Был одет в синюю футболку и спортивные штаны.

Приметы Карины: рост 152 см, волосы черные. Была одета в светлые брюки, черную кофту, бейсболку.

Приметы Максима: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные. Был одет в спортивные штаны, футболку и кроссовки.

«Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить в Лозовский отдел полиции по телефонам: (245) 9-00-64, (245) 2-29-59 или 102», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Харькове пассажиры маршрутки сидели на полу, чтобы спрятаться от патрульных.

Необычное зрелище зафиксировали в маршрутке Харьков - Васищево.

"Маршрутку остановила полиция и потребовала что бы все кто не сидит, а стоит вышли. Половина вышла, а половина присела на корточки и прятались каждый раз когда проезжал патруль. НИ ОДИН ПАТРУЛЬ НЕ ПРОВЕРИЛ НАЛИЧИЕ МАСОК! Т.е сидеть на полу в маршрутке лучше чем надеть маску", - говорится в сообщении, которое опубликовала группа "Жить в Харькове" в Фейсбук.

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