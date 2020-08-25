У Харкові на вокзалі сапери шукали вибухівку

Про це йдеться в щоденному звіті про оперативну обстановку в Харківській області, передає kharkov.comments.ua.

У документі повідомляється, що повідомлення про мінування вокзалу надійшло від аноніма на пошту СБУ в День Незалежності, 24 серпня, о 22:25.

На місце виїхали слідчо-оперативні групи, працівники СБУ, ДСНС та фахівці вибухотехнічного управління.

Пошуки вибухонебезпечного пристрою закінчилися о 00:10 ночі 25 серпня. Небезпечних предметів на вокзалі "Харків-Левада" виявлено не було.

Раніше ми писали, що в Харкові пасажири маршрутки сиділи на підлозі, щоб сховатися від патрульних.

Незвичайне видовище зафіксували в маршрутці Харків-Васищеве.

"Маршрутку зупинила поліція і зажадала що б всі хто не сидить, а стоїть вийшли. Половина вийшла, а половина присіла навпочіпки і ховалися кожен раз коли проїжджав патруль. ЖОДЕН ПАТРУЛЬ НЕ ПЕРЕВІРИВ НАЯВНІСТЬ МАСОК! Тобто сидіти на підлозі в маршрутці краще ніж надіти маску", - йдеться в повідомленні, яке опублікувала група "жити в Харкові" в Фейсбук.

Нагадавши, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

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