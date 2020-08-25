З Харкова скоро пустять модернізовану електричку

Про це повідомили в прес-службі "Південна залізниця", передає "Город Х".

"У модернізованому поїзді встановлені сучасний прожектор, сигнальні та буферні вогні на діодній основі. Замінені сидіння у вагонах: у чотирьох вони виконані з дерева, а в інших встановлені м'які дивани. Також відремонтовані вікна у вагонах, оновлені полички для речей, модернізовані санвузли", - повідомила прес-секретар підприємства Ірина Гаманенко.

У вересні в новій електричці поїдуть перші пасажири.

Раніше ми писали, що після відновлення руху електричок на Харківщині кількість пасажирів істотно зменшилася.

«У нас немає такої інформації, тому що це за час карантину було, а до цього не було ніякого карантину. Це ми порахували за три дні, там дуже довгий процес. У будь-якому випадку було менше перевезено, тому що в минулому році був проїзд за однією ціною, а в цьому році практично в два рази збільшився. Відсотків 60-70-це пільговики», - пояснила прес-секретар регіональної філії "Південної залізниці ""Укрзалізниці" Ірини Гаманенко.

За ці три дні квитків було продано на суму 513 800 гривень.

Нагадавши, харків'янам приготували чергове підвищення тарифів.

Як повідомляла Politeka, комунальна катастрофа насувається на Україну, карантин ще відгукнеться: відключать воду, вивіз сміття зупинять.

Також Politeka писала, що подорожчання проїзду в метро Харкова обернулося грандіозними збитками.