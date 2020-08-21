У Харкові планують купити люки і ливнівки за 1 мільйон гривень

Про це стало відомо з порталу електронних закупівель ProZorro, пише Знай.

Згідно документації, люки будуть виготовлені з чавуну. 40 штук куплять одного типу, 100-іншого, вони будуть трохи відрізнятися за розміром і здатності витримувати навантаження. Висота двох видів складе 12 см, діаметр лазу одного — 59,5 см, інший — 60 см.частина люків здатна приймати 40,7 тонни навантаження, частина — 25,5.

Ливнівки також будуть чавунні і здатні витримати навантаження до 25 тонн.

Комунальне підприємство просить дати три роки гарантії на товар. Де саме встановлять люки і ливневки, в документації не вказали.

Аукціон пройде 8 вересня. Поставити товар фірма, яка виграє торги, повинна буде до кінця грудня цього року.

Раніше ми писали, що з'явилася інформація про те, який оклад отримує мер Харкова і топ-чиновники міськради.

Про це йдеться у відповіді Харківської міської ради.

Оклад голови Харківської міської ради Геннадія Кернеса, який задекларував 20 мільйонів гривень доходу, в липні склав 16 940 гривень. Оклад першого заступника Кернеса Ігоря Терехова склав 15,5 тисяч гривень.

Оклад заступника міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тетяни Чечетової-Терашвілі, заступника з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлани Горбунової-Рубан, заступник з питань сім'ї, молоді та спорту Костянтина Лобойченко, заступника з питань правового забезпечення Марини Стаматіної, заступника з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Тетяни Овіннікової, заступника з питань житлово-комунального господарства Андрія Руденка, заступника з питань інфраструктури міста Євгена Водовоза, заступника з питань цифровий трансформації Олега Дробота склав 14,2 тис. гривень.

При цьому Харківська міськрада відмовилася повідомити повний розмір зарплати з надбавками.

Нагадаємо, Кернес "випробував" новий тролейбус і застукав "голих" харків'ян на гарячому, фото.

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова заява.