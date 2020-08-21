І так по всій області...

На Харківщині активісти в серпні зафіксували величезну кількість реклами політичних партій, а також політиків

У Харкові масово фіксують зовнішню рекламу партії чинного мера "Блок Кернеса-успішний Харків", передає mykharkov.

Партія "Слуга народу" на білбордах використовує жовто-зелений фон, а також напис " Україна-це ти!", "Зе! місцеві, Слуга народу". Подібні борди є як у Харкові, так і по всій області.

На білбордах фіксували зображення голови Харківської ОДА Олексія Кучера, його першого заступника Тетяни Єгорової-Луценка, депутата Верховної Ради Павла сушка, мера Ізюма Володимира Марченка, Люботинського мера Леоніда Лазуренка.



На території області фіксували і борди із зображенням народного депутата України Юлії Світличної з гаслом: "гідне завтра".

Вона очолює іменну регіональну партію "Блок Юлії Світличної разом!".

Раніше ми писали, що мер Харкова Геннадій Кернес збирається обиратися на третій термін, тому проводить активну передвиборчу кампанію.

Харків'яни вже звиклися, що реклама від мера зараз скрізь по місту, починаючи листівками і закінчуючи білбордами.

Але цього разу скласти конкуренцію в кількості реклами Кернесу вирішив голова ХОДА Олексій Кучер.

На фото можна помітити, як Кучер вирішив орендувати під свою виборну рекламу, якомога більше білбордів і цим "утер" ніс Кернесу, адже з чотирьох рекламних щитів три з рекламою від Кучера.

"Більше і нікуди грошей витрачати, як тільки на себе, коханого", " краще б лікарні до розуму довели. А то один перед іншим випендрюється. За життя людей треба думати, і піклується про людей. Подумайте гарненько наші доблесні керівники міста і області", " Гроші платників податків нехило витрачаються губернатором....",- пишуть харків'яни в коментарях.

Нагадаємо, Кернес "випробував" новий тролейбус і застукав "голих" харків'ян на гарячому, фото.

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