Харківська поліція розшукує небезпечного чоловіка

Про це повідомили в групі "Х**вий Харків" в соціальній мережі ВКонтакте, передає Знай.

Як стало відомо з повідомлення, то чоловіка розшукують для того, щоб доставити у відділення поліції.

"Допоможіть знайти людину! Гнезділов В'ячеслав Віталійович, 16.03.1968 р.н., для доставлення в Київський ВП, якщо хто побачить — притримайте, відразу ж приїдуть поліцейські,і зателефонуйте за номером +380672866366 або 102",- написано в повідомленні.

Якщо ви раптом бачили розшукуваного Гнезділова В'ячеслава, прохання зателефонувати за номером +380672866366 або 102.

Раніше ми писали, що дві дівчини, які постраждали 20 серпня під час конфлікту на авторинку ТЦ "Барабашово", були доставлені в "невідкладну допомогу".

Про це повідомив прес-секретар торгового центру Сергій Зайцев у Facebook.

На даний момент подробиці з'ясовуються.

Також відомо що на місці будівництва дороги через ТЦ "Барабашово" були розгорнуті намети пікетувальників-підприємців.

Вони говорять про те, що чергувати в цьому місці планують цілодобово. Люди проти дороги і готові діяти до кінця.

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