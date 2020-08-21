Харьковская полиция разыскивает опасного мужчину
Об этом сообщили в группе "Х**вый Харьков" в социальной сети ВКонтакте, передает Знай.
Как стало известно из сообщения, то мужчину разыскивают для того, чтобы доставить в отделение полиции.
"Помогите найти человека! Гнездилов Вячеслав Витальевич, 16.03.1968 г.р., для доставления в Киевский ОП, если кто увидит — придержите, сразу же приедут полицейские,и позвоните по номеру +380672866366 или 102",- написано в сообщении.
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Если вы вдруг видели разыскиваемого Гнездилова Вячеслава, просьба позвонить по номеру +380672866366 или 102.
Ранее мы писали, что две девушки, которые пострадали 20 августа во время конфликта на авторынке ТЦ “Барабашово”, были доставлены в "неотложку".
Об этом сообщил пресс-секретарь торгового центра Сергей Зайцев в Facebook.
На данный момент подробности выясняются.
Также известно что на месте строительства дороги через ТЦ “Барабашово” были развернуты палатки пикетчиков-предпринимателей.
Они говорят о том, что дежурить в этом месте планируют круглосуточно. Люди против дороги и готовы действовать до конца.
Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
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