Під час візиту до Харкова голова МОЗ Максим Степанов помітив, що багато пасажирів у громадському транспорті не використовують медичні маски

"Сьогодні, коли їздили по Харкову — багато переїжджали, я спеціально дивився в громадський транспорт. Хочу констатувати, що дійсно всі маршрутки не набиті. Але мінімум 50% або взагалі без масок або маска спущена-фактично без маски. Це моє власне спостереження. Зупинялися на світлофорах і бачили через Вітрину, що навіть продавці деяких магазинів стоять зі спущеними масками", — розповів він.

За словами Степанова, потрібно розуміти, що якщо не використовувати маски, то є величезний ризик підхопити китайський вірус.

"У нас є нова реальність — просте використання масок, це нескладно, ми чітко визначили, де саме ними потрібно користуватися і це нова реальність, якщо їй не користуватися, то тобі може бути дуже погано, тому що ти можеш захворіти", — пояснив глава МОЗ.

Раніше ми писали, що з 24 серпня Харків, Богодухівський і Першотравневий райони будуть в "помаранчевій" зоні карантину.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

У "жовту" зону потрапили Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Краснокутський, Куп'янський, Нововодолазький, Харківський та Чугуївський райони Харківської області.

"Це не медична, а політична проблема!Харків їм як кістка в горлі!", "спасибі всім з Ради і також Харківській владі за заборони свят день Харкова і день Незалежності України "сидимо вдома"", " сьогодні бачили маршрутку переповнену 49 маршрут. Ніякі маски не врятують. А слідом їхали два красивих порожніх автобуса . І навіщо питати у народу, чому все так", " це як релігія...можете вірити можете не вірити...але обряди дотримуватися треба господа...інакше кампец !", "Це означає, що нас садять в резервацію", - обурюються харків'яни в мережі.

Нагадавши, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

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