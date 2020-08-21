Дві дівчини, які постраждали 20 серпня під час конфлікту на авторинку ТЦ "Барабашово", були доставлені в " невідкладну допомогу"
Про це повідомив прес-секретар торгового центру Сергій Зайцев у Facebook.
На даний момент подробиці з'ясовуються.
Також відомо що на місці будівництва дороги через ТЦ "Барабашово" були розгорнуті намети пікетувальників-підприємців.
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Вони говорять про те, що чергувати в цьому місці планують цілодобово. Люди проти дороги і готові діяти до кінця.
До слова, у Дніпрі активісти Нацкорпусу влаштували акцію протесту проти колишнього депутата від Партії регіонів Вікторії Шилової, яка "прославилася" своїми проросійськими висловлюваннями.
Так, у Дніпрі активісти Нацкорусу розповіли, що Шилова знову планувала провести в місті мітинг "за мир" і "проти карантину".
У Нацкорусі нагадали, що Вікторія Шилова була депутаткою від Партії регіонів, яка їздила до колишнього ватажка " ДНР " Олександра Захарченка.
"Це людина, яка веде свій YouTube-канал, і там повторює всі російські тези-називає нас, ветеранів війни, злочинцями, каже, що на Донбасі "громадянська війна" і т.д.", - розповів активісти.
У Нацкорпусі заявили, що подібних речей в Дніпрі не повинно бути, так як з таких же мітингів і бігбордів про "референдум", які і зараз розміщені по місту, в 2014 році починалася "Російська весна".
"Геть з Дніпра!"- скандували активісти.
На відео можна помітити, як активісти виштовхують Шилову з вулиці, і вона ховається в будівлі Дніпровської обласної виборчої комісії.
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