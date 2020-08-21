Две девушки, которые пострадали 20 августа во время конфликта на авторынке ТЦ “Барабашово”, были доставлены в "неотложку"

Об этом сообщил пресс-секретарь торгового центра Сергей Зайцев в Facebook.

На данный момент подробности выясняются.

Также известно что на месте строительства дороги через ТЦ “Барабашово” были развернуты палатки пикетчиков-предпринимателей.

Они говорят о том, что дежурить в этом месте планируют круглосуточно. Люди против дороги и готовы действовать до конца.

К слову, в Днепре активисты Нацкорпуса устроили акцию протеста против бывшего депутата от Партии регионов Виктории Шиловой, которая "прославилась" своими пророссийскими высказываниями.

Так, в Днепре активисты Нацкоруса рассказали, что Шилова снова планировала провести в городе митинг "за мир" и "против карантина".

В Нацкорусе напомнили, что Виктория Шилова была депутаткой от Партии регионов, которая ездила к бывшему главарю "ДНР" Александру Захарченко.

"Это человек, который ведет свой YouTube-канал, и там повторяет все российские тезисы - называет нас, ветеранов войны, преступниками, говорит, что на Донбассе "гражданская война" и т.д.", - рассказал активисты.

В Нацкорпусе заявили, что подобных вещей в Днепре не должно быть, так как с таких же митингов и бигбордов о "референдуме", которые и сейчас размещены по городу, в 2014 году начиналась "русская весна".

"Прочь из Днепра!"- скандировали активисты.

На видео можно заметить, как активисты выталкивают Шилову с улицы, и она скрывается в здании Днепровской областной избирательной комиссии.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

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