У школах Харківської області розповіли, що лінійок на 1 вересня не буде

"За інформацією Департаменту науки і освіти, лінійок 1 вересня в школах області не буде. Їх не рекомендувало проводити Міністерство освіти, і цю інформацію довели до відома керівництва шкіл",-повідомили в прес-службі ХОДА, передає Vgorode.

А ось перші дзвінки в школах Харкова будуть, але поки невідомо, в якому форматі.

Раніше ми писали, що в навчальних закладах "помаранчевої" зони педагоги повинні будуть носити захисний щиток.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Вчителям буде дозволено викладати без маски на обличчі. У той же час в школах "помаранчевої" зони буде рекомендовано носити захисний щиток. Він прозорий і дозволяє передавати емоції, щоб не порушувати освітній процес", – зазначив Ляшко.

Вчителі та учні повинні будуть заходити в школи в масках, але в класах зможуть їх знімати. Переміщатися по школі учні також повинні будуть в масках.

Нагадавши, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

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