Під Харковом сталася масштабна пожежа

Відомо, що на заводі гумових виробів загорівся склад підприємства в селі Безруки Дергачівського району.

Вогонь майже миттєво охопив велику площу, передає Vgorode.

За даними рятувальників, про пожежу стало відомо о 18: 28 19 серпня.

В пос. Безруки Дергачевского района сегодня был сильный пожар на территории предприятия, где раньше производили галоши 🔥 Дым был виден чуть ли не со всех районов Харькова. Данных о погибших и пострадавших пока нет. Gepostet von ХС • Харьков am Mittwoch, 19. August 2020

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19 серпня вогонь охопив продуктовий магазин" Посад " у селищі Сахновщина. Далі полум'я охопило і сусідню будівлю.

Очевидці зазначають, що на місці пожежі чути вибухи.

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Кількість нових хворих китайським вірусом за останні два тижні перевищує норму майже в два рази.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, охоплення населення тестуванням склало 77,3 на 100 тисяч населення (критерій — не менше 24 на 100 тисяч). Кількість нових випадків захворювання за останні 14 днів — 85,6 (норма менше 40 на 100 тисяч).

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