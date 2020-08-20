Рятувальники Харківщини разом з колегами з інших областей України відновлюватимуть пошкоджені житлові будинки у прифронтових населених пунктах
У ГУ ДСНС України проведена ротація рятувальників, які будуть в зоні ООС надавати допомогу мирним громадянам.
19 серпня 20 рятувальників вирушили на Донбас, у прифронтову зону.
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Раніше ми писали, що в Харкові знайшли звалище хліба
Фото сотень викинутих батонів і буханок хліба опублікували очевидці в соцмережах.
Відомо, що звалище знаходиться в яру в Кулиничах.
Також ми писали, що Харківська область опинилася на шостому місці антирейтингу екологічності регіонів.
Найбільше викидів в атмосферу в Харківській області від Зміївської ТЕС.
Минулого року промислові підприємства України викинули в атмосферу 1 мільйон 550 тисяч тонн шкідливих речовин, повідомляє Державна служба статистики.
До трійки найбільш забруднюючих областей увійшли: Донецька (понад 263 тисячі тонн), Дніпропетровська (майже 277 тисяч тонн) та Івано-Франківська (понад 185 тисяч тонн) області. За викидами в атмосферу Харківська область займає шосте місце (понад 67 тисяч тонн).
Нагадаємо, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину
Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова заява.