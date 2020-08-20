За добу китайський вірус підтвердили у 242 жителів Харківської області

Станом на 20 серпня в Харківській області зареєстровано 6849 випадків китайського вірусу.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

В Україні на сьогоднішній день виявлено 98 537 випадків COVID-19, за добу - плюс 2134. Померли після ускладнень від вірусу 2184 пацієнта, одужали - 50 441.

Раніше ми писали, що Харківська область не готова до ослаблення карантину.

Кількість нових хворих китайським вірусом за останні два тижні перевищує норму майже в два рази.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, охоплення населення тестуванням склало 77,3 на 100 тисяч населення (критерій — не менше 24 на 100 тисяч). Кількість нових випадків захворювання за останні 14 днів — 85,6 (норма менше 40 на 100 тисяч).

Нагадаємо, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

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