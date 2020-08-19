У Харкові живе величезна кількість бездомних

Фотофакт виставили в групі" Х.Х. " ВКонтакті.

Бездомні "оселилися" в переході біля станції метро "23 серпня".

"Хостели знову закрилися на карантин, тому їх відвідувачів запросили переселитися в затишні апартаменти в переході на 23 серпня",- прокоментував фото автор.

Раніше ми писали, що пасажирам в харківських трамваях і тролейбусах не роблять зауважень, якщо вони їдуть без маски

Таких в громадському транспорті велика частина.

З понеділка Харків в "жовтій зоні" карантину, в метро почали штрафувати людей без масок, міська влада звернулася і до перевізників з проханням контролювати дотримання карантину в маршрутках.

Раніше ми писали, що в Харківській області за останню добу виявлено 247 нових випадки китайського вірусу.

Це стало відомо з оновлених даних вірусної карти, опублікованої на сайті Ради національної безпеки і оборони України.

Всього після ускладнень від вірусу померли 166 жителів Харківської області, за добу - чотири смерті. Одужали - 2733 пацієнта, все ще хворіють - 3708.

Нагадаємо, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.