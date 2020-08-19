В Харькове живет огромное количество бездомных
Фотофакт выставили в группе "Х.Х." ВКонтакте.
Бездомные "поселились" в переходе возле станции метро "23 августа".
"Хостелы опять закрылись на карантин, поэтому их посетителей пригласили переселиться в уютные апартаменты в переходе на 23 августа",- прокомментировал фото автор.
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Ранее мы писали, что в пассажирам в харьковских трамваях и троллейбусах не делают замечаний, если они едут без маски
Таких в общественном транспорте большая часть.
С понедельника Харьков в "желтой зоне" карантина, в метро начали штрафовать людей без масок, городские власти обратились и к перевозчикам с просьбой контролировать соблюдение карантина в маршрутках.
Ранее мы писали, что в Харьковской области за последние сутки выявлено 247 новых случая китайского вируса.
Это стало известно из обновленных данных вирусной карты, опубликованной на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Всего после осложнений от вируса умерли 166 жителей Харьковской области, за сутки - четыре смерти. Выздоровели - 2733 пациента, все еще болеют - 3708.
Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.