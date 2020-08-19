В Харькове живет огромное количество бездомных

Фотофакт выставили в группе "Х.Х." ВКонтакте.

Бездомные "поселились" в переходе возле станции метро "23 августа".

"Хостелы опять закрылись на карантин, поэтому их посетителей пригласили переселиться в уютные апартаменты в переходе на 23 августа",- прокомментировал фото автор.

Ранее мы писали, что в пассажирам в харьковских трамваях и троллейбусах не делают замечаний, если они едут без маски

Таких в общественном транспорте большая часть.

С понедельника Харьков в "желтой зоне" карантина, в метро начали штрафовать людей без масок, городские власти обратились и к перевозчикам с просьбой контролировать соблюдение карантина в маршрутках.

Ранее мы писали, что в Харьковской области за последние сутки выявлено 247 новых случая китайского вируса.

Это стало известно из обновленных данных вирусной карты, опубликованной на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Всего после осложнений от вируса умерли 166 жителей Харьковской области, за сутки - четыре смерти. Выздоровели - 2733 пациента, все еще болеют - 3708.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.