Пасажирам у харківських трамваях і тролейбусах не роблять зауважень, якщо вони їдуть без маски

Таких в громадському транспорті велика частина.

З понеділка Харків в "жовтій зоні" карантину, в метро почали штрафувати людей без масок, міська влада звернулася і до перевізників з проханням контролювати дотримання карантину в маршрутках.

Без уваги залишилися тролейбуси і трамваї.

Близько 09:30 18 серпня кореспондент Харків. Тудей сів у трамвай №3 на зупинці біля станції метро "Холодна гора". Кондуктор була в транспорті без маски, зауважень пасажирам, які теж були без масок, не робила. Не дотримувалася масочний режим і водій. З 30 пасажирів трамвая в масках були 13, деякі спускали їх так, що був прикритий тільки рот.

Раніше ми писали, що в Харківській області за останню добу виявлено 247 нових випадки китайського вірусу.

Це стало відомо з оновлених даних вірусної карти, опублікованої на сайті Ради національної безпеки і оборони України.

Всього після ускладнень від вірусу померли 166 жителів Харківської області, за добу - чотири смерті. Одужали - 2733 пацієнта, все ще хворіють - 3708.

Також ми писали, що Харківська область не готова до ослаблення карантину.

Кількість нових хворих китайським вірусом за останні два тижні перевищує норму майже в два рази.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, охоплення населення тестуванням склало 77,3 на 100 тисяч населення (критерій — не менше 24 на 100 тисяч). Кількість нових випадків захворювання за останні 14 днів — 85,6 (норма менше 40 на 100 тисяч).

Нагадавши, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова заява.