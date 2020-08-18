Харківська область не готова до ослаблення карантину

Кількість нових хворих китайським вірусом за останні два тижні перевищує норму майже в два рази.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, охоплення населення тестуванням склало 77,3 на 100 тисяч населення (критерій — не менше 24 на 100 тисяч). Кількість нових випадків захворювання за останні 14 днів — 85,6 (норма менше 40 на 100 тисяч).

Показник завантаженості ліжок у медзакладах області за попередні п'ять днів жодного разу піднявся вище 38,6 % (норма — менше 50%).

До слова, на Харківщині в лікарнях готують понад 550 додаткових ліжок для пацієнтів з китайським вірусом

На даний момент в Харківській області в лікарнях перебувають 529 осіб, більшість з яких знаходяться в обласній інфекціонці.

Динаміка поширення хвороби показує збільшення кількості важких хворих.

Також триває відбір персоналу в обласну інфекційну лікарню.

Нагадавши, харків'янам висунули вимоги, щоб не потрапити в "червону" зону карантину

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