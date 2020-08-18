Перший дзвінок для харківських школярів у цьому навчальному році пройде по-новому

День Знань пройде без урочистої лінійки. Вхід в школу батькам і стороннім людям заборонений, так само як і великі скупчення учнів у позаурочний час.

Обіцяють, що дзвінки на урок звучати теж не будуть, час початку уроків у класів буде починатися в різний час.

Для старшокласників планують запровадити частково дистанційне навчання кілька днів на тиждень.

Що стосується масок, під час уроків вони не потрібні ні учням, ні вчителям. Носити маски потрібно тільки під час пересування школою і на вході.

Раніше ми писали, що в Харкові посилили заходи щодо дотримання масочного режиму

Маски вимагають перевіряти в маршрутках.

У перший день "жовтої" зони карантину чиновники Харківської міськради вирішили посилити контроль за масочним режимом. У метро вже проводять рейди, а тепер потрібно перевіряти і пасажирів маршруток. Цим повинні займатися перевізники.

"Щоб Харків не перейшов з "жовтої" зони в "помаранчеву " або" червону", всім жителям міста необхідно виконувати вимоги, які запропоновані санітарною службою, і це, перш за все, масочний режим", — підкреслив перший віце-мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.