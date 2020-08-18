Перший дзвінок для харківських школярів у цьому навчальному році пройде по-новому
День Знань пройде без урочистої лінійки. Вхід в школу батькам і стороннім людям заборонений, так само як і великі скупчення учнів у позаурочний час.
Обіцяють, що дзвінки на урок звучати теж не будуть, час початку уроків у класів буде починатися в різний час.
Для старшокласників планують запровадити частково дистанційне навчання кілька днів на тиждень.
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Що стосується масок, під час уроків вони не потрібні ні учням, ні вчителям. Носити маски потрібно тільки під час пересування школою і на вході.
Раніше ми писали, що в Харкові посилили заходи щодо дотримання масочного режиму
Маски вимагають перевіряти в маршрутках.
У перший день "жовтої" зони карантину чиновники Харківської міськради вирішили посилити контроль за масочним режимом. У метро вже проводять рейди, а тепер потрібно перевіряти і пасажирів маршруток. Цим повинні займатися перевізники.
"Щоб Харків не перейшов з "жовтої" зони в "помаранчеву " або" червону", всім жителям міста необхідно виконувати вимоги, які запропоновані санітарною службою, і це, перш за все, масочний режим", — підкреслив перший віце-мер Ігор Терехов.
Нагадаємо, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.
Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.