Перший дзвінок для харківських школярів у цьому навчальному році пройде по-новому 

День Знань пройде без урочистої лінійки. Вхід в школу батькам і стороннім людям заборонений, так само як і великі скупчення учнів у позаурочний час.

Обіцяють, що дзвінки на урок звучати теж не будуть, час початку уроків у класів буде починатися в різний час.

Для старшокласників планують запровадити частково дистанційне навчання кілька днів на тиждень.

випускники, школа, ЗНО

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Що стосується масок, під час уроків вони не потрібні ні учням, ні вчителям. Носити маски потрібно тільки під час пересування школою і на вході.

Раніше ми писали, що в Харкові посилили заходи щодо дотримання масочного режиму

Маски вимагають перевіряти в маршрутках. 

У перший день "жовтої" зони карантину чиновники Харківської міськради вирішили посилити контроль за масочним режимом. У метро вже проводять рейди, а тепер потрібно перевіряти і пасажирів маршруток. Цим повинні займатися перевізники.

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"Щоб Харків не перейшов з "жовтої" зони в "помаранчеву " або" червону", всім жителям міста необхідно виконувати вимоги, які запропоновані санітарною службою, і це, перш за все, масочний режим", — підкреслив перший віце-мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.