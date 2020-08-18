Первый звонок для харьковских школьников в этом учебном году пройдет по-новому
День Знаний пройдет без торжественной линейки. Вход в школу родителям и посторонним людям запрещен, так же как и большие скопления учеников во внеурочное время.
Обещают, что звонки на урок звучать тоже не будут, время начала уроков у классов будет начинаться в разное время.
Для старшеклассников планируют ввести частично дистанционное обучение несколько дней в неделю.
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Что касается масок, во время уроков они не нужны ни ученикам, ни учителям. Носить маски нужно только во время передвижения школой и на входе.
Ранее мы писали, что в Харькове ужесточили меры по соблюдению масочного режима
Маски требуют проверять в маршрутках.
В первый день "желтой" зоны карантина чиновники Харьковского горсовета решили усилить контроль за масочным режимом. В метро уже проводят рейды, а теперь нужно проверять и пассажиров маршруток. Этим должны заниматься перевозчики.
"Чтобы Харьков не перешел из "желтой" зоны в "оранжевую" или "красную", всем жителям города необходимо выполнять требования, которые предписаны санитарной службой, и это, прежде всего, масочный режим", — подчеркнул первый вице-мэр Игорь Терехов.
Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.