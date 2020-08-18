Первый звонок для харьковских школьников в этом учебном году пройдет по-новому

День Знаний пройдет без торжественной линейки. Вход в школу родителям и посторонним людям запрещен, так же как и большие скопления учеников во внеурочное время.

Обещают, что звонки на урок звучать тоже не будут, время начала уроков у классов будет начинаться в разное время.

Для старшеклассников планируют ввести частично дистанционное обучение несколько дней в неделю.

Что касается масок, во время уроков они не нужны ни ученикам, ни учителям. Носить маски нужно только во время передвижения школой и на входе.

Ранее мы писали, что в Харькове ужесточили меры по соблюдению масочного режима

Маски требуют проверять в маршрутках.

В первый день "желтой" зоны карантина чиновники Харьковского горсовета решили усилить контроль за масочным режимом. В метро уже проводят рейды, а теперь нужно проверять и пассажиров маршруток. Этим должны заниматься перевозчики.

"Чтобы Харьков не перешел из "желтой" зоны в "оранжевую" или "красную", всем жителям города необходимо выполнять требования, которые предписаны санитарной службой, и это, прежде всего, масочный режим", — подчеркнул первый вице-мэр Игорь Терехов.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.