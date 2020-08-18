У селищі Пісочин сталася ДТП, в якій постраждала військовослужбовець ЗСУ

Про це повідомив речник Міноборони в Харківській області Віталій Саранцев.

"Постраждала є військовослужбовцем служби за контрактом Збройних сил України, медична сестра Військово-медичного клінічного центру Північного регіону. Перебуває в декретній відпустці по догляду за дитиною. Під час ДТП отримала численні травми: перелом, забої, садна», — повідомив Віталій Саранцев.

За його словами, постраждала перебуває в реанімаційному відділенні госпіталю і загрози життю жінки немає. Дитина не постраждала і перебуває з батьком.

Раніше ми писали, що житель Дніпропетровщини організував у Харкові незаконний реабілітаційний центр, в якому насильно утримували людей.

Так званий реабілітаційний центр "накрили" співробітники СБУ в Харкові. З січня 2020 року в "центрі" насильно утримувалися сім осіб. Керував "установою" 36-річний житель Дніпропетровської області, його затримали. Дніпрянину загрожує до 5 років в'язниці.

Крім того, під Харковом зник чоловік. Медяник Леонід Васильович, 1942 року народження пішов на джерело на дачі в районі В'яловського водосховища (Харківська область, Аква-2).

Страждає розсіяним склерозом (міг частково втратити пам'ять і не пам'ятати свого імені).

Був одягнений у світло-коричневий Светр, шорти, гумові шльопанці.

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