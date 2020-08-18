На ялинку та новорічні прикраси Харків витратить більше чотирьох мільйонів гривень

Прикрашати місто будуть на площі Свободи, площі Конституції та на перехресті вулиці Вернадського та гімназійної набережної.

Харківське комунальне підприємство "Міський Інформаційний центр" купить послугу зі святкового оформлення міста до новорічних та різдвяних свят за 4 323 000 гривень, передає Харків Тудей.

Аукціон пройшов 17 серпня. У ньому брали участь дві фірми. Перша запропонувала свої послуги за 4 323 000 гривень, друга - на дві тисячі дорожче, рівно стільки, на скільки розраховував Міський Інформаційний центр.

Вигіднішою виявилася пропозиція першої, тепер вона очікує відповідь про намір укласти договір від комунального підприємства.

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Про це повідомили в поліції Харківської області.

З 6 червня по 7 червня 30-річний житель міста Балаклія спільно з 20 і 30-річними чоловіками зрубали 18 сосен в лісі на території Балаклійського лісництва.

Зрубані дерева вони перевезли на автомобілі, який належить одному з учасників вказаної події, в пилорами для їх подальшої переробки.

Чоловікам загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі, одному з підозрюваних було накладено арешт на суму понад 80 000 гривень.

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