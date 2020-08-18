У перший день перевірок у харківському метро склали 32 адмінпротоколу

Розклад перевірок станцій метро в Держпродспоживслужбі назвати не можуть, так як графік перевірок затверджується кожен день.

Начальник управління скаржиться на непослух харків'ян і легковажне ставлення до загрози китайського вірусу.

"Прикро, що люди, які йдуть повз, замість того, щоб сказати - так, карайте безвідповідальних, починають ставати і заступатися за цього правопорушника. І починають ще мітингувати. Просто диву даєшся. Кажуть: А чого я повинен носити маску? Я не хворий. То "я забув", то" задумався","не хочу". Не хочеш-йди пішки, не заходь в транспорт", - каже начальник " Госпродпотребслужби" Ірина Зубкова.

"Спочатку забезпечать нехай безкоштовно масками! А в принципі я згодна!", " А чого такий маленький штраф, де 17 000? А краще треба таких на виправні роботи в інфекціонку. Тиждень відпрацює, не заразиться, значить мав рацію. Але так щоб з важкими хворими, щоб побачив як люди мучаться", " Як цей короновірус зі своїми масками дістав! Забули про війну, а скільки там хлопців загинуло і гине, на це Уряду плювати, а тут за здоров'я людей турбуються! Я не знаю як їх назвати", - обурюються в коментарях користувачі Мережі.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

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