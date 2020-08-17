Тільки на "будинок мавп" витратять 90 млн

Реконструкцію Харківського зоопарку, яку розпочали в липні 2016, планували завершити за два роки

Чотири роки потому проект так і не вийшов на фінішну пряму.

2020-й рік - найглобальніший з точки зору фінансування реконструкції зоопарку, сказав в радіоетері "Українського радіо Харків" член правління громадської організації "Харківський антикорупційний центр" Євген Лисичкін, передає "Знай".

"Цього року на нього планується витратити понад 1 млрд гривень. Укладено договорів на 1 млрд 58 млн грн в цільовій програмі міськради, як можемо спостерігати в системі" ProZorro", - сказав Лисичкін.

Наприклад на океанаріум заплановано витратити 139 млн грн, на будинок мавп - 90 млн.

"За нашими підрахунками, з початку реконструкції ця сума сягає вже понад 1,5 млрд гривень", - говорить Лисичкін про загальну вартість проекту для бюджету Харкова.

У 2016-му заступник міського голови Харкова Ігор Терехов повідомляв, що для реконструкції зоопарку кредитні кошти залучатися не будуть: роботи проведуть коштом міського бюджету і невеликої держсубвенції.

Натомість вже вдруге місто бере запозичення у мільярд гривень, частину з яких використовує на зоопарк.

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Про це повідомили в поліції Харківської області.

З 6 червня по 7 червня 30-річний житель міста Балаклія спільно з 20 і 30-річними чоловіками зрубали 18 сосен в лісі на території Балаклійського лісництва.

Зрубані дерева вони перевезли на автомобілі, який належить одному з учасників вказаної події, в пилорами для їх подальшої переробки.

Чоловікам загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі, одному з підозрюваних було накладено арешт на суму понад 80 000 гривень.

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