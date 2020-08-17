16 серпня на Гоптівці утворилася величезна черга на кордоні

Про це повідомили очевидці в одному з телеграм-каналів, опублікувавши відео.

За словами очевидців, люди стояли в черзі по вісім годин. 

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Крім того, ми писали, що на мосту в Харкові вивісили плакат на підтримку Білорусі

Про це повідомили очевидці в одному з телеграм-каналів.

За їх словами, плакат з написом: "Жыве Беларусь" вивісили на мосту по пр. Ландау.

Раніше ми писали, що в Криму почали штрафувати людей з українськими паспортами за перетин КПВВ.

Нещодавно ми повідомляли, що на території окупованого Кримського півострова введені нові штрафи для українських громадян. Про те, за що тепер доведеться платити українцям.

граница с Крымом

Повідомляється, що віднедавна перетнути адміністративний кордон Криму за українським паспортом стало складніше. Так, окупанти почали стягувати штрафи з українців на контрольних пунктах в'їзду-виїзду.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

 Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.