Люди стояли в черзі по вісім годин

16 серпня на Гоптівці утворилася величезна черга на кордоні

Про це повідомили очевидці в одному з телеграм-каналів, опублікувавши відео.

За словами очевидців, люди стояли в черзі по вісім годин.

Крім того, ми писали, що на мосту в Харкові вивісили плакат на підтримку Білорусі

Про це повідомили очевидці в одному з телеграм-каналів.

За їх словами, плакат з написом: "Жыве Беларусь" вивісили на мосту по пр. Ландау.

Раніше ми писали, що в Криму почали штрафувати людей з українськими паспортами за перетин КПВВ.

Нещодавно ми повідомляли, що на території окупованого Кримського півострова введені нові штрафи для українських громадян. Про те, за що тепер доведеться платити українцям.

Повідомляється, що віднедавна перетнути адміністративний кордон Криму за українським паспортом стало складніше. Так, окупанти почали стягувати штрафи з українців на контрольних пунктах в'їзду-виїзду.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.