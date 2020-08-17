На мосту в Харкові вивісили плакат на підтримку Білорусі

Про це повідомили очевидці в одному з телеграм-каналів.

За їх словами, плакат з написом: "Жыве Беларусь" вивісили на мосту по пр. Ландау.

Раніше ми писали що 10 серпня, на площі Свободи зібралися жителі Харкова, щоб підтримати громадян Білорусі.

У мітингу взяли участь кілька десятків людей. Вони тримали в руках плакати з написами: "Живе Білорусь", "STOP диктатура", "Свободу політв'язням".

В ході акції активістка порвала фотографію Олександра Лукашенка.

Співорганізатори акції пояснили: "розірвали портрет диктатора, який законсервував країну в СРСР. Білоруси, тримайтеся, він слабкий і якщо ви дотиснете, Білорусь стане вільною".

Нагадаємо, що в Беларус не вщухають масштабні акції протесту, люди вимагають відставки Лукашенка.

Так, масові протести проходять практично по всій країні. Силовики, яких вже охрестили "карателями Лукашенка", розганяють людей, як можуть: в хід йдуть гумові кийки і кулі, світлошумові гранати. В результаті зіткнень, кілька людей постраждали.

Нагадаємо, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

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