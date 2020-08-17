У Харкові таксист з перерізаним горлом прийшов до лікарні просити про допомогу

Про це повідомили у спільноті «ХС Харків» у соціальній мережі Facebook.

«У медкомплекс на 602-му мікрорайоні надійшов чоловік з різаною раною горла. Йому близько 50 років, водій таксі. Сам доїхав до лікарні і дійшов до приймального відділення. Весь шлях від машини до лікарні в крові. Є фото машини, вона вся в крові! Що саме сталося, і хто його вдарив ножем-невідомо. По всій видимості, в районі 602-го мікрорайону", - пишуть автори повідомлення.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією по даній справі, просять повідомити в поліцію або по телефону (093) 777 78 78.

"Якась мерзота вирішила пограбувати таксиста... Якнайшвидшого одужання водієві", - пишуть харків'яни в коментарях до повідомлення.

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