Рівень води в Краснопавлівському водосховищі за три місяці досяг критичної позначки, а це може призвести до збоїв з водопостачанням жителів Лозової і не тільки
Про це йшлося на зустрічі керівника КВ «Дніпро» Максима Панченка з міським головою Лозовою Сергієм Зеленським, передає "Справжня варта".
Щомісяця забір води з водоканалу становить понад 4-х мільйонів кубометрів. Краснопавлівське водосховище потребує поповнення запасів.
Щаслива Кароль вперше заговорила про Дана Балана: "Зворотної дороги немає, тільки заміж"
Скандальна Асмус приголомшила яскравою зовнішністю на курорті, мережа кипить: "Ось що розлучення робить з людьми"
Розкішна дружина Артура Пирожкова задерла сукню, засмущавши навіть найсміливіших: "Анжеліка, ну ви…"
Магнітні бурі накриють Україну з новою силою, точні дати удару: як полегшити стан
Міський голова Сергій Зеленський запевнив, для вирішення цього питання він звернеться до Кабінету Міністрів України та народного депутата України Юлії Світличної.
Раніше ми писали, що 23 серпня в Харкові святкуватимуть День міста.
Програму заходів анонсували в Харківській міськраді.
Орієнтовно о 09: 00 розпочнеться покладання квітів до стели на Меморіалі Слави в Лісопарку. Після цього з нагоди Дня українського прапора пройде церемонія підняття прапора біля флагштока на проспекті Незалежності.
У Палаці студентів юридичного університету імені Ярослава Мудрого нагородять нових Почесних харків'ян.
До Дня міста відкриють два нових об'єкти-будинок нерухомості на площі Павлівській і сквер з фонтаном на площі Свободи.
О 16: 45 розпочнеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку, де виступить театр народної музики "Обереги".
Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.
Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.
Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.