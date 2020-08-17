Рівень води в Краснопавлівському водосховищі за три місяці досяг критичної позначки, а це може призвести до збоїв з водопостачанням жителів Лозової і не тільки

Про це йшлося на зустрічі керівника КВ «Дніпро» Максима Панченка з міським головою Лозовою Сергієм Зеленським, передає "Справжня варта".

Щомісяця забір води з водоканалу становить понад 4-х мільйонів кубометрів. Краснопавлівське водосховище потребує поповнення запасів.

Міський голова Сергій Зеленський запевнив, для вирішення цього питання він звернеться до Кабінету Міністрів України та народного депутата України Юлії Світличної.

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До Дня міста відкриють два нових об'єкти-будинок нерухомості на площі Павлівській і сквер з фонтаном на площі Свободи.

О 16: 45 розпочнеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку, де виступить театр народної музики "Обереги".

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