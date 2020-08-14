Між двома пасажирами в харківському метро стався конфлікт

Відео інциденту з'явилося в соціальних мережах.

Літній чоловік зробив зауваження молодому хлопцю через відсутність у нього захисної маски.

Чоловік обурився тим, що хлопець ігнорує правила карантину.

"Я хочу, щоб ти надів маску! Ти сидиш поруч зі мною, дихаєш на мене. Ти на мене дихаєш своїм COVID-19» — обурився чоловік.

Хлопець спочатку запитав у чоловіка, що він хоче, а потім просто пересів на інше місце.

Дед напхал пацану за отсутствие маски в метро. Gepostet von Харьковские Будни am Mittwoch, 12. August 2020

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що Харківська область увійшла до переліку регіонів з широким поширенням китайського вірусу

"Тобто, це ті регіони в яких загалом на всій території області був перевищений показник захворюваності нововиявлених хворих 40 на 100 тисяч населення за 14 днів. І потім на території кожного з цих регіонів були визначені конкретні райони або міста в яких встановлювався різний рівень небезпеки, буде встановлено", - розповів Степанов.

Так, в "жовту" зону з 17 серпня потраплять: місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський і чугуївські райони Харківської області.

Нагадаємо, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова заява.