Суд над Кернесом у Полтаві зірвався через карантин

Київський районний суд Полтави переніс підготовче засідання у справі проти мера Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців, яких звинуватили у викраденні і побитті двох учасників харківського Євромайдану в січні 2014 року, передає depo.ua.

Засідання перенесено на 11 вересня через неявку учасників справи у зв'язку з вжитими заходами, спрямованими на запобігання виникненню та розповсюдженню COVID-19, та запровадженим на території України карантином.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що Харківська область увійшла до переліку регіонів з широким поширенням китайського вірусу

"Тобто, це ті регіони в яких загалом на всій території області був перевищений показник захворюваності нововиявлених хворих 40 на 100 тисяч населення за 14 днів. І потім на території кожного з цих регіонів були визначені конкретні райони або міста в яких встановлювався різний рівень небезпеки, буде встановлено", - розповів Степанов.

Так, в "жовту" зону з 17 серпня потраплять: місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський і чугуївські райони Харківської області.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

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