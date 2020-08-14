У Харківській області сапери знешкодили понад 40 боєприпасів

Відомо, що всього сапери знищили 44 вибухонебезпечних предмети, серед яких 22 мінометні міни і 22 артилерійських снаряди різного калібру, передає kharkov.comments.ua

Всі боєприпаси знешкодили на спеціальних вибухових майданчиках за межами населених пунктів.

Піротехніки ДСНС на місці проведення піротехнічних робіт з місцевими жителями провели роз'яснювальні бесіди щодо дій у разі виявлення підозрілих предметів.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що Харківська область увійшла до переліку регіонів з широким поширенням китайського вірусу

"Тобто, це ті регіони в яких загалом на всій території області був перевищений показник захворюваності нововиявлених хворих 40 на 100 тисяч населення за 14 днів. І потім на території кожного з цих регіонів були визначені конкретні райони або міста в яких встановлювався різний рівень небезпеки, буде встановлено", - розповів Степанов.

Так, в "жовту" зону з 17 серпня потраплять: місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський і чугуївські райони Харківської області.

У "жовтій" зоні забороняється відвідування установ соцзахисту (крім кризових), в яких є літні люди; забороняється робота хостелів; клубам, кафе, ресторанам забороняється працювати з 24:00 до 07:00 (крім доставки їжі і готування на винос); забороняються масові заходи (для 20 і більше осіб) всередині кафе, барів і ресторанів.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

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