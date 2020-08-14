У Харківській області зафіксований спалах китайського вірусу після весілля

Вірус підтвердили вже у 10 осіб-це чверть всіх гостей свята, двоє людей перебувають у лікарні.

Про це повідомляє епідеміолог Лабораторного центру Харківської області Ганна Сухорукова, передає "Суспільне".

"Перші хворі звернулися за медичною допомогою, у них була діагностована коронавірусна інфекція. Під час епідрозслідування було встановлено, що можливим джерелом було весілля. Контакти обстежені і виявлені, на жаль, інші хворі", — говорить епідеміолог.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що Харківська область увійшла до переліку регіонів з широким поширенням китайського вірусу

"Тобто, це ті регіони в яких загалом на всій території області був перевищений показник захворюваності нововиявлених хворих 40 на 100 тисяч населення за 14 днів. І потім на території кожного з цих регіонів були визначені конкретні райони або міста в яких встановлювався різний рівень небезпеки, буде встановлено", - розповів Степанов.

Так, в "жовту" зону з 17 серпня потраплять: місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський і чугуївські райони Харківської області.

Нагадаємо, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.