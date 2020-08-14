23 серпня у Харкові святкуватимуть День міста

Програму заходів анонсували в Харківській міськраді.

Орієнтовно о 09: 00 розпочнеться покладання квітів до стели на Меморіалі Слави в Лісопарку. Після цього з нагоди Дня українського прапора пройде церемонія підняття прапора біля флагштока на проспекті Незалежності.

У Палаці студентів юридичного університету імені Ярослава Мудрого нагородять нових Почесних харків'ян.

До Дня міста відкриють два нових об'єкти-будинок нерухомості на площі Павлівській і сквер з фонтаном на площі Свободи.

О 16: 45 розпочнеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку, де виступить театр народної музики "Обереги".

З 20: 00 до 22: 00 у сквері "Стрілка" пройде концерт за участю харківських виконавців. Розважальну програму також планують в Ретро-зоні і на основній сцені парку Горького і у всіх районах міста.

"В який переконуюся в якому багатому місті Я живу)) тільки у нас мені здається такі шикарні свята, парки, прикраса міста на мільярди, і повна розруха в мед сфері, жахливі маршрутки розварюються на очах, жахливі дороги далі центру Харкова, в під'їзди страшно зайти, опалення та води гарячої Немає по 3 місяці взимку,￼ але зате у нас парки) щоб народ "хавав" далі цей популізм)", " Харків у жовтій зоні. Яке свято", " А як же спалах ковіда ?" А нам вірус дарма! Потім скажуть уїдливо дошлялись?", " частина основ'янського району залишилася без гарячої води практично на два місяці, до х * * ам ваш шабаш на площі, уб * * ки", - пишуть харків'яни в коментарях.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.

Також Politeka писала, що жителів області просять не їздити до Харкова, термінова Заява.