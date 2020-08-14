Міністр охорони Здоров'я України Максим Степанов повідомив, що Харківська область увійшла до переліку регіонів з широким поширенням китайського вірусу

"Тобто, це ті регіони в яких загалом на всій території області був перевищений показник захворюваності нововиявлених хворих 40 на 100 тисяч населення за 14 днів. І потім на території кожного з цих регіонів були визначені конкретні райони або міста в яких встановлювався різний рівень небезпеки, буде встановлено", - розповів Степанов.

Так, в "жовту" зону з 17 серпня потраплять: місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський і чугуївські райони Харківської області.

У "жовтій" зоні забороняється відвідування установ соцзахисту (крім кризових), в яких є літні люди; забороняється робота хостелів; клубів, кафе, ресторанам забороняється працювати з 24:00 до 07:00 (крім доставки їжі і готування на винос); забороняються масові заходи (для 20 і більше осіб) всередині кафе, барів і ресторанів.

"Оголошуйте НП і виплачуйте все за законом. Ви задрали", " Значить діти в школу не йдуть, студенти у вузи, батьки на роботу? Хто роздає гроші за цю акцію і по скільки?", "Та не залежить це від нас, спочатку пресували Захід... Побунтували-зелена зона... Тепер Схід будуть притискати, Харків, Одеса, Херсон, Миколаїв... Тут вже все зрозуміло раз у Харкові починає зростати нібито захворюваність.... Хоча, нам вчителька написала що 1 вересня йдемо в школи... Верхівка щось знає, просто нерви мотають та й все", - пишуть харків'яни в коментарях.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

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