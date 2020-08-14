У п'ятницю 14 серпня харків'ян в черговий раз кличуть підтримати білорусів

Мітинг пройде не на площі Свободи, як зазвичай, а біля пам'ятника Тарасу Шевченку на Сумській. Початок-19: 00, передає Харків Тудей.

Учасники мітингу хочуть створити відеоролик на підтримку білорусів, а також записати звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою не визнавати Олександра Лукашенка переможцем голосування і публічно засудити застосування насильства до демонстрантів.

"Обов'язково одягніть маску і, по можливості, біле вбрання. Готуйте плакати і виступи — планується вільний мегафон", — просять організатори.

Білий одяг став символом білоруського протесту, оскільки білий-один з кольорів історичного білоруського прапора, який скасував Олександр Лукашенко.

"краще чорна.... ,, Та хоч голі стійте,,, не вражає...!!Проплачені активісти,!!, нас не здивували..це у них робота така, публічна...стояти..коли покличуть...,,, Засуджую,, Ні,,, більшість пенсіонерів,, і їм чесно плювати,,,, а. ось копійка до пенсії...це добре", " З Понеділка Харків в жовтій зоні (поки в жовтій).Подивіться на цих нероб: де дистанція, де намордники і, головне, де поліція? А завтра робочий день...", " І Бога не бояться...Свою країну розвалили, втягнули в громадянську війну, тепер хочуть щоб точно так само було в Білорусії", "Просто сміятися хочеться!Можна подумати свою країну вже облаштували, повна демократія, немає злодійства, корупції, а тепер перейшли до білорусом", - пишуть обурені харків'яни в коментарях.

Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.

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