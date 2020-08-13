У Харківській області суд виніс вирок студенту, який вбив батька, захищаючи матір

Документ опублікований в Єдиному реєстрі судових рішень.

Конфлікт стався, коли студент , разом з рідними і своїм другом, поїхав забирати п'яного батька з сусіднього села.

Між батьками виникла сварка, під час якої чоловік спробував вдарити жінку.

Син втрутився і завдав батькові два удари рукояткою від сапки – в результаті удару і розриву селезінки почалася сильна внутрішня кровотеча, яке призвело до смерті чоловіка.

В ході розгляду хлопець визнав свою провину і заявив, що не хотів смерті батька.

За вбивство з необережності суд засудив молодика до чотирьох років позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном.

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Водії маршруток розповіли, що причиною незручностей є карантинні обмеження.

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