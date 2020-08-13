У Харківській області суд виніс вирок студенту, який вбив батька, захищаючи матір
Документ опублікований в Єдиному реєстрі судових рішень.
Конфлікт стався, коли студент , разом з рідними і своїм другом, поїхав забирати п'яного батька з сусіднього села.
Між батьками виникла сварка, під час якої чоловік спробував вдарити жінку.
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Син втрутився і завдав батькові два удари рукояткою від сапки – в результаті удару і розриву селезінки почалася сильна внутрішня кровотеча, яке призвело до смерті чоловіка.
В ході розгляду хлопець визнав свою провину і заявив, що не хотів смерті батька.
За вбивство з необережності суд засудив молодика до чотирьох років позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном.
Раніше ми писали, що харків'яни скаржаться на перевізників, які беруть в автобуси пасажирів тільки на сидячі місця
За словами кондуктора автобуса № 1592 яни Лоріс, якщо кількість пасажирів дорівнює кількості сидінь - водій не зупиняється і нових пасажирів не бере.
Водії маршруток розповіли, що причиною незручностей є карантинні обмеження.
За словами пасажирів, проблеми з транспортом є щодня вранці і ввечері, в години пік.
Нагадавши, у Харкові бунт, українці не збираються мовчати.
Як повідомляла Politeka, у Харківському поїзді п'яний "заєць"намагався задушити провідника, відео.
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