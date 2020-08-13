В Харьковской области суд вынес приговор студенту, который убил отца, защищая мать

Документ опубликован в Едином реестре судебных решений.

Конфликт произошел, когда студент , вместе с родными и своим другом, поехал забирать пьяного отца из соседнего села.

Между родителми возникла ссора, во время которой супруг попытался ударить женщину.

Сын вмешался и нанес отцу два удара рукояткой от тяпки – в результате ушиба и разрыва селезенки началось сильное внутреннее кровотечение, которое привело к смерти мужчины.

В ходе разбирательства парень признал свою вину и заявил, что не хотел смерти отца.

За убийство по неосторожности суд приговорил молодого человека к четырем годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

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По словам кондуктора автобуса №1592 Яны Лорис, если количество пассажиров равно количеству сидений - водитель не останавливается и новых пассажиров не берет.

Водители маршруток рассказали, что причиной неудобств являются карантинные ограничения.

По словам пассажиров, проблемы с транспортом есть каждый день утром и вечером, в часы пик.

Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.

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