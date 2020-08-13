В Харьковской области суд вынес приговор студенту, который убил отца, защищая мать
Документ опубликован в Едином реестре судебных решений.
Конфликт произошел, когда студент , вместе с родными и своим другом, поехал забирать пьяного отца из соседнего села.
Между родителми возникла ссора, во время которой супруг попытался ударить женщину.
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Сын вмешался и нанес отцу два удара рукояткой от тяпки – в результате ушиба и разрыва селезенки началось сильное внутреннее кровотечение, которое привело к смерти мужчины.
В ходе разбирательства парень признал свою вину и заявил, что не хотел смерти отца.
За убийство по неосторожности суд приговорил молодого человека к четырем годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.
Ранее мы писали, что харьковчане жалуются на перевозчиков, которые берут в автобусы пассажиров только на сидячие места
По словам кондуктора автобуса №1592 Яны Лорис, если количество пассажиров равно количеству сидений - водитель не останавливается и новых пассажиров не берет.
Водители маршруток рассказали, что причиной неудобств являются карантинные ограничения.
По словам пассажиров, проблемы с транспортом есть каждый день утром и вечером, в часы пик.
Напомним, в Харькове бунт, украинцы не собираются молчать.
Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.